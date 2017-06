Europaveranstaltung in der Polnischen Botschaft

Berlin: Polnische Botschaft |

Am 29.06. 2017 können interessierte Bürgerinnen und Bürger auf Einladung des polnischen Botschafters Prof. ord. Dr. habil. Andrzej Przyłębski und des Vereins Bürger Europas e.V. auf unterhaltsame Art ihr Europawissen testen.



In der polnischen Botschaft in der Lassenstrasse 19-21 wird von 15.00 Uhr-16.30 Uhr an diesem Tag in gemütlicher Atmosphäre das Quiz "wer wird Europameister?" statt finden, in dem man bei Kaffee und Kuchen viel Neues über Polen und Europa erfahren kann.

Interessierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden gebeten sich entweder per Telefon oder email anzumelden.

Telefon: (030) 223 13 241 oder mail: berlin.amb.event@msz.gov.pl