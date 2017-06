Podiumsdiskussion "Wer hat hier was zu sagen? EU Bürger und Politische Teilhabe" in der Europäischen Akademie Berlin

Beschreibung:

(DEUTSCH / ENGLISCH FURTHER BELOW)Als Seminar an der Europa-Universität Viadrina gestartet, organisieren wir am 28.06.2017 um 18 Uhr in der Europäischen Akademie Berlin (Bismarckallee 46/48, 14193 Berlin) eine Podiumsdiskussion zum Thema EU-Bürger und deren Mitbestimmungs- und Partizipationsfähigkeiten auf der landes- und bundespolitischen Ebene in Deutschland und wie diese gegebenenfalls ausgebaut bzw. erweitert werden können, und was vielleicht dagegen spricht oder im Weg steht, aber auch inwiefern diese Partizipationsmöglichkeiten wahrgenommen werden.Würden uns freuen, wenn ihr mit uns zusammen eine spannenden, innovativen und ideenreichen Diskussionsrunde erlebt. Also sagt fleißig zu, teilt die Veranstaltung, ladet Freunde und Familie ein oder bringt sie einfach mit. Wir freuen uns über jeden Teilnehmer.Wir halten euch über neue Teilnehmer und andere Neuigkeiten auf dem Laufenden und freuen uns auf euer kommen.Facebook-Veranstaltung: https://web.facebook.com/events/1850031168596011/ -----------------------(ENGLISH)Started as a seminar at the European University Viadrina in Frankfurt (Oder), we are now organizing a panel discussion on the 28th of June 2017 at 6pm about EU-citizens and their possibilities to participate in the democratic process on a state- and federal level and how those might be extended, while keeping in mind the obstacles such a move would pose.We would be happy, if you would make a red mark in your calender for that date and look forward to have an innovative, imaginative, constructive and exciting evening/discussion with all of you! So accept our invite, share the event and bring friends and family. We will be happy about every new participant.We will keep you posted about new panel participants and other news regarding this event.Wenn Ihr teilnehmen wollt, schreibt uns einfach eine kurze Mail an (zip-mobility@europa-uni.de) mit eurem Namen und mit wie vielen Personen Ihr gerne kommt! Dies erleichtert uns die Planung und zeigt mit wie vielen Menschen wir ca. rechnen können.18:00 Uhr - Begrüßung durch Dr. Weronika Priesmeyer-Tkocz (Studienleiterin an der Europäischen Akademie Berlin)18:05 Uhr - Impuls Dr. Kamila Schöll-Mazurek (Politikwissenschaftlerin vom Zentrum für Interdisziplinäre Polenstudien)18:15 Uhr - Podiumsdiskussion19:50 Uhr - Abschluss---------Federico Quadrelli - (Vorsitzender Italienische Partei "Partito Democratico" Circolo PD Berlino, kurz PD, in Berlin)Donald Houwer - (Filmemacher und Gründungsmitglied der neugegründeten Partei Demokratie in Bewegung für mehr Demokratie und Gerechtigkeit)Prof. Dr. Jürgen Neyer - (Professor für Europäische und Internationale Politik an der Europa-Universität Viadrina)Krzysztof Ignaciuk - (Vertreter der Polnischen Partei "Razem" Razem Berlin)-----------------Europäische Akademie BerlinBismarckallee 46/4814193 BerlinBus M19: Station TaubertstraßeBus 186: Station HagenplatzS-Bahn Linie 7: Station GrunewaldLooking forward to see you in June!Best your Viadrina-mobility crew