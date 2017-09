BSC besiegt Hellas-Nordwest

Grunewald. Im Heimspiel am vergangenen Sonnabend gegen die SpVgg Hellas-Nordwest hat der Berlin-Ligist einen verdienten 5:2 (2:1)-Sieg eingefahren. In die Torschützenliste trugen sich für den BSC Camara (3), Peitz und Jahnke ein. Die Treffer für die Gäste erzielten Cicek und Akar.



Nächstes Spiel: Sonntag bei Eintracht Mahlsdorf (14.30 Uhr, Am Rosenhag).

