BSC krönt perfekte Woche

Grunewald. Mit einem 4:1 (2:0)-Erfolg bei Berlin-Liga- Konkurrent DJK SW Neukölln hat der BSC eine denkwürdige Woche gekrönt. „Das war das i- Tüpfelchen“, sagte Trainer Andi-Weiß. Vorausgegangen war ein 1:0 gegen den BFC Preussen in der Liga und der 1:0-Coup gegen Oberligist Tennis Borussia im Berliner Pokal. In Neukölln bestach der Berliner SC am vergangenen Sonntag vor allem durch seine Standards. Die ersten drei Treffer durch Thiele (14.), Yesiltepe (18.) und Peitz (64.) fielen nach ruhenden Bällen, ehe Schiller in der Nachspielzeit aus dem Spiel traf.



Am Sonnabend (13.30 Uhr) empfängt der Tabellenzehnte die Füchse Berlin (14.).



JL

Gefällt mir

0