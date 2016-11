Maus verhindert ein Debakel

Grunewald. Der Berlin-Ligist hat am vergangenen Sonntag ein klares 1:4 (0:1) gegen den SC Staaken kassiert. Dass die Niederlage gegen den Tabellenzweiten nicht noch deutlicher ausfiel, war vor allem der Verdienst des überragenden Torhüters Stefan Maus. Neben etlichen weiteren Glanztaten

entschärfte der Keeper auch einen Elfmeter von Staakens Goalgetter Bahceci samt Nachschuss (20.). Der Ehrentreffer gelang Gehring nach gut einer Stunde. Er traf vom Punkt.



In der Tabelle rutscht der BSC vorerst auf Rang zwölf ab. Am Sonntag (14.30 Uhr) sind die Wilmersdorfer beim Tabellenfünften Eintracht Mahlsdorf zu Gast.



JL

