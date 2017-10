Sechster Sieg in Folge für BSC

Grunewald. Der BSC ist derzeit einfach nicht zu stoppen. Das 3:2 (2:0) bei den Füchsen Berlin war bereits der sechste Sieg in Serie für den Tabellenführer. Dabei wurde es am Ende noch einmal eng, aber Torwart Mika hielt den Sieg fest. Weiter geht es in der Berlin Liga am Sonnabend um 14 Uhr mit einem Heimspiel gegen den TSV Rudow.

