Sieg nach großem Spektakel

Grunewald. Auf dem kleinen Platz in der Lobeckstraße gab es ein großes Spektakel. An dessen Ende durfte der Berliner SC über ein 5:4 (3:2) in der Berlin-Liga beim BSV Al-Dersimspor jubeln. Zunächst hatte Kucak die Gastgeber mit einem verwandelten Foulelfmeter in der zehnten Minute in Führung gebracht. Dann führte der BSC 3:1, 4:2 und 5:3. Al-Dersimspor gab nie auf, kam in der Schlussminute noch einmal zum Anschlusstreffer durch Tas. Zu mehr reichte es aber nicht. In der 84. Minute hatte Arnst (BSC) Gelb-Rot gesehen. Der BSC empfängt am Sonnabend um 14 Uhr Stern 1900 in der Hubertusallee.

