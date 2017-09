Äpfel, Kurbisseund Co.

Berlin: Gartenarbeitsschule An der Kappe |

Hakenfelde. Die Gartenarbeitsschule "Borkzeile" Spandau lädt am Sonnabend, 7. Oktober, zum traditionellen Apfelfest. Vorträge informieren rund um den Apfel, an Stationen können Äpfel, Kürbisse und anderes Gemüse verarbeitet werden. Wer eigene Äpfel mitbringt, kann die Sorten von einem Pomologen bestimmen lassen. Zwischendurch können sich die Besucher im Café Flora bei Kaffee und Apfelkuchen ausruhen. Überschüssige Äpfel, Obst oder Nüsse aus der eigenen Ernte können auch direkt in der Gartenarbeitsschule gespendet werden. Das Fest beginnt um 13 Uhr an der Borkzeile 34 und endet gegen 18 Uhr. Mitorganisatoren sind der Förderverein und die AG Lebensmittelpunkt der KlimaWerkstatt Spandau. Der Eintritt kostet drei Euro, inklusive Getränk und Los. Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt. uk