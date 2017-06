Kurs in Seidenmalerei

Hakenfelde.

Wer Lust hat verschiedene Seidenmaltechniken auszuprobieren und sich für den Sommer ein schönes Tuch zu gestalten, ist in der Freizeitstätte Aalemannufer genau richtig. Dort beginnt am 14. Juni um 15 Uhr ein Seidenmalkurs für junge Spandauer ab elf Jahren. Bis zum 28. Juni wird der Kurs jeden Mittwoch von 15 bis 17.30 Uhr fortgesetzt. Die Kosten betragen drei bis fünf Euro, je nach Größe der Tücher. Die Platzzahl ist begrenzt, darum jetzt anmelden. Kontakt:35 59 90 70 oder per E-Mail an office@jfe-aalemannufer.de . Die Freizeitstätte hat ihren Sitz an der Niederneuendorfer Allee 30.