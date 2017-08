Tag der offenen Tür in der Kita

Berlin: Evangelisches Johannesstift Berlin |

Hakenfelde. Am Sonnabend, 2. September, von 10 bis 14 Uhr, lädt die Kindertagesstätte im Evangelischen Johannesstift, Schönwalder Allee 26, zum Tag der offenen Tür ein. Eltern und Kinder können an Führungen durch die Räume der Kindertagesstätte teilnehmen. Die pädagogischen Mitarbeiter und die Kita-Leiterin Silke Wagner stehen bei Fragen bereit. In diesem Jahr feiert die Kindertagesstätte im Evangelischen Johannesstift ihr 50-jähriges Bestehen. Die ursprünglich für die Mitarbeiterkinder des Johannesstiftes eingerichtete Kita besuchten zunächst 60 Kinder. Heute sind es 155 Kinder im Alter bis sechs Jahren, die von 30 Erziehern in elf Gruppen betreut werden. gw