Adventskranz selbst gemacht

Berlin: Freizeitstätte Aalemannufer |

Hakenfelde. Es bereitet viel mehr Freude, als Weihnachtsdeko einfach bloß zu kaufen: Wer einen Adventskranz selbst gestalten möchte, ist am Sonnabend, 26. November, von 14 bis 18 Uhr in der Freizeitstätte Aalemannufer in der Niederneuendorfer Allee 30 willkommen. Das Team des Hauses hält nützliche Tipps und ausreichend Material bereit. Zuerst wird Tannengrün um Strohringe gewickelt, dann kommt festlicher Schmuck ans Gesteck. Familien sind herzlich dazu eingeladen, sollten sich aber unter 35 59 90 70 anmelden und fürs Material bitte fünf Euro mitbringen. Kaffee und Kekse runden das gemütliche Adventsbasteln ab. bm