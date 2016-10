Familiennacht im Lesezelt

Berlin: Familienzentrum Villa-Nova |

Hakenfelde. „Türen auf! Willkommen in Berlin“ ist das diesjährige Motto der 6. Familiennacht, die am 8. Oktober von 17 bis 21 Uhr an vielen Standorten, gefeiert wird. Mit dabei ist das Familienzentrum Villa Nova, Rauchstraße 66. Dort steht ein Lesezelt, in dem mit Familien und Kindern in verschiedenen Sprachen Geschichten und Märchen der Welt vorgelesen werden. Daneben gibt es Tänze aus aller Welt und Experimente sowie Rätsel rund um das Thema Licht und Dunkelheit. Ein weiterer Höhepunkt ist „Kaspers Abenteuer am See“, dazu gibt es am Lagerfeuer Stockbrot. Der Eintritt ist frei. CS