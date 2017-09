Herbstfest mit Flohmarkt

Berlin: Gartenarbeitsschule Hakenfelde |

Hakenfelde. Die Gartenarbeitsschule Hakenfelde feiert am 16. und 17. September ihr Herbstfest mit Nostalgie-Flohmarkt, Pflanzentombola, Kerzen rollen, Filzen, Weben und Serviettentechnik. Kinder können auf einer Hüpfburg toben, Drachen bauen oder einen Kettcar-Parcours meistern. Auch eine Schokokusswurfmaschine sorgt für Spaß. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Das Fest beginnt an beiden Tagen um 11 Uhr am Standort Bernkastler Weg 26 und endet gegen 17 Uhr. Der Eintritt ist frei. uk