Seidenmalen für Kinder

Hakenfelde.

In der Freizeitstätte Aalemannufer beginnt am 2. November ein Seidenmalkurs für Kinder. Verschiedene Techniken werden ausprobiert und schöne Tücher gestaltet. Einsteiger können auch Fensterbilder aus Seide mit herbstlichen oder weihnachtlichen Motiven kreieren. Der Kurs findet immer mittwochs von 15.30 bis 18 Uhr statt. Einen Extra-Termin gibt es dann nochmal vor dem 1. Advent und zwar am 23. November ebenfalls von 15.30 bis 18 Uhr. Wegen der begrenzten Platzzahl ist eine Anmeldung nötig: office@jfe-aalemannufer.de . Die Freizeitstätte befindet sich an der Niederneuendorfer Allee 30.