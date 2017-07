Berlin: Wahlkreisbüro Bettina Domer |

Hakenfelde. Bettina Domer (SPD), Mitglied im Abgeordentenhaus, lädt zur Bürgersprechstunde. Am 10. Juli steht sie Bürgern von 15 bis 17 Uhr in ihrem Wahlkreisbüro in der Streitstraße 60 Rede und Antwort. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig. Weitere Termine sind der 17. und 27. Juli. Dies sind die letzten Sprechstunden vor der Sommerpause. Für Rückfragen steht ihr Mitarbeiter Malte Jannik Jacobs unter 24 17 63 03 zur Verfügung. gw