Hunderunden mit Kai Wegner

Berlin: Parkplatz Schönwalder Allee |

Spandau. Zu gemeinsamen Hunderunden in Spandauer Hundeauslaufgebieten lädt der CDU-Bundestagsabgeordnete Kai Wegner Hundehalter ein. Die erste führt am Donnerstag, 31. August, ab 18 Uhr durch das Hundeauslaufgebiet Hakenfelde. Treffpunkt ist der Parkplatz an der Schönwalder Allee Höhe Hakenfelder Straße. Die zweite Runde beginnt am Mittwoch, 6. September, ebenfalls um 18 Uhr am Ende des Gottfried-Arnold-Weges vor der Kirche in Kladow. Begleitet wird Wegner dabei von seinem Labrador Casper, der derzeit auch auf den Großplakaten mit ihm zu sehen ist. CS