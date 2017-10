Sprechstunde mit Bettina Domer

Berlin: Wahlkreisbüro Bettina Domer |

Hakenfelde. Die Spandauer Abgeordnete Bettina Domer lädt am Montag, 6. November, zu ihrer nächsten Bürgersprechstunde ein. Bei Kaffee und Keksen informiert die Politikerin über die aktuellen Haushaltsberatungen im Abgeordnetenhaus, hilft bei Ärger mit Behörden und Ämtern weiter und hat für alle Anliegen ein offenes Ohr. Treffpunkt ist von 15 bis 17 Uhr in ihrem Wahlkreisbüro an der Streitstraße 60. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Die nächsten Termine sind am 13. und 27. November, jeweils von 15 bis 17 Uhr. uk