Adventsschau im Schulhaus

Berlin: Schul-Umwelt-Zentrum Spandau |

Hakenfelde. Das Schul-Umwelt-Zentrum Spandau und der Förderverein laden am 26. November zur Adventsausstellung ein. Im weihnachtlich geschmückten Schulhaus sind floristische Dekorationen ausgestellt. Die traditionellen und modernen Adventsgestecke und Kränze wurden in ehrenamtlicher Arbeit gefertigt. Auch ausgefallene Deko-Ideen sind zu sehen. Alles kann erworben oder bestellt werden. Erstmals sind auch Weihnachtsmarktstände aufgebaut, an denen Schüler weihnachtliche Leckereien, Selbstgebasteltes oder Gestricktes verkaufen. Für die Besucher gibt es Kaffee und Kuchen. Die Ausstellung ist von 14 bis 17 Uhr bei freiem Eintritt geöffnet. Das Schul-Umwelt-Zentrum (Gartenarbeitssschule Borkzeile) sitzt an der Borkzeile 34. uk