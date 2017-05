Ausbildung für die Heilerziehung

Hakenfelde.

Die Fachschule für Heilerziehungspflege im Evangelischen Johannesstift, Schönwalder Allee 26, lädt zum Schnupperunterricht am Freitag, 19. Mai, von 10 bis 14 Uhr. Dieses Angebot richtet sich insbesondere an Schüler, die zum kommenden Schuljahr einen Ausbildungsplatz in Vollzeit suchen. Voraussetzung dafür ist das Abitur oder ein Fachabitur Sozialwesen. Der Einstieg ist auch mit Mittlerem Schulabschluss plus mehrjähriger Berufsausbildung (wie Sozialassistenz) möglich. Interessierte melden sich bis zum 18. Mai an unter33 60 94 01 oder sozialefachschulen@evangelisches-johannesstift.de