Berlin: Bürgerbüro Wasserstadt |

Hakenfelde.

Das Bürgerbüro Wasserstadt an der Hugo-Cassirer-Straße 48 bleibt am 30. November wegen einer Fortbildungsveranstaltung für die Mitarbeiter geschlossen. Alternativ ist das Bürgeramt im Rathaus Spandau an diesem Tag von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Für Rückfragen ist das Bürgertelefon unter 115 geschaltet.