Gegen Filialschließung

Berlin: Wichern-Radelandgemeinde |

Hakenfelde. Die Hakenfelder wissen es bereits: Die Postbank will ihre Filiale an der Cautiusstraße 42 Ende Juni schließen. Damit verschwindet eine weitere Bankfiliale aus dem Ortsteil. Gegen die Schließungspläne haben die Spandauer Abgeordnete Bettina Domer und der Bundestagsabgeordnete Swen Schulz (beide SPD) jetzt eine Kiezversammlung organisiert. Sie findet am 28. Februar ab 18.30 Uhr in der Evangelischen Kirchengemeinde Wichern-Radeland an der Wichernstraße 14 statt. Vertreter der Deutschen Postbank sind eingeladen, um die Gründe für das Aus der Filiale zu erklären. Aktuell sammeln die Hakenfelder Unterschriften für den Erhalt der Postbank in ihrem Kiez. uk