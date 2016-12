Berlin: Freizeitstätte Aalemannufer |

Hakenfelde. Weihnachtsbacken für kleine und große Männer steht am 11. Dezember in der Freizeitstätte Aalemannufer, Niederneuendorfer Allee 30, auf dem Programm. Väter und Söhne backen gemeinsam Leckeres zum Weihnachtsfest. Die Zutaten für sein Backwerk bringt jeder selbst mit. Für Musik und den Kaffee oder Kakao sorgen die Mitarbeiter der Freizeitstätte. Los geht es am dritten Adventssonntag von 14 bis 18 Uhr. Um Anmeldung wird gebeten unter 35 59 90 70. uk