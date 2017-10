Was brauchen junge Eltern?

Berlin: Familienzentrum Villa-Nova |

Hakenfelde.

Der Berliner Beirat für Familienfragen veranstaltet am Montag, 9. Oktober, im Familienzentrum Villa Nova in Spandau, Rauchstraße 66, sein zweites Familienforum. Los geht es um 15.30 Uhr, das Ende ist für 19 Uhr geplant. Darum geht es: Was macht Berlin für Familien als Wohnort attraktiv? Welche Rahmenbedingungen brauchen Eltern und ihre Kinder, um sich in einem Quartier wohl zu fühlen? Diese und weitere Fragen sollen diskutiert werden. Kinder werden während der Veranstaltung professionell betreut. Anmeldungen erfolgen per E-Mail an familienforum@socius.de  oder post@familienbeirat-berlin.de . Die Teilnahme ist kostenlos.