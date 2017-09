Erster Saisonsieg für Teutonia

Hakenfelde. Die Mannschaft von Trainer Matthias Wolk feierte beim 3:1 (2:1) gegen BW Hohen Neuendorf den ersten Saisonsieg in der 2. Abteilung der Landesliga. Dabei erwischte Teutonia einen Fehlstart, aber Popp konnte bereits mit seinem Treffer in der 24. Minute das 1:1 bewerkstelligen. Die Tore von Gerhardt (38.) und Stellke (81.) brachten Teutonia schließlich auf die Siegerstraße.



Am Sonntag wartet beim Spitzenreiter SCC (14 Uhr Hans-Rosenthal-Sportanlage) allerdings eine schwere Aufgabe.

