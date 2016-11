Gerechtes Unentschieden

Hakenfelde. Die Mannschaft von Matthias Wolk trennte sich am vergangenen Sonntag im Landesliga-Duell vom FC Internationale 2:2-Unentschieden. Bereits nach acht Minuten geriet der SSC unglücklich nach einem versprungenem Ball in Rückstand, doch Stenzel hatte kurz vor der Pause mit den 1:1 die richtige Antwort parat (40.). Nach toller Vorarbeit von Tatli ging Teutonia durch Gatidis gar in Führung, ehe Tutic, der bereits zum 1:0 für Inter getroffen hatte, den Endstand herstellte – ein gerechtes Resultat.



Am Sonntag kommt es zum Duell mit demTabellennachbarn und aktuellen Vierten 1. FC Schöneberg. Anstoß ist um 12.30 Uhr am Vorarlberger Damm.

Gefällt mir

0