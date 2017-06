Berlin: Mertensstraße 63 |

Hakenfelde. Der Line Dance Verein GrapevinerS veranstaltet am Sonnabend, 10. Juni, einen Tag der offenen Tür. Er findet von 12 bis 18 Uhr in der Mertensstraße, gegenüber Hausnummer 63, statt. Außer Vorführungen und Workshops in Line Dance gibt es auch Kinderschminken, Torwandschießen und noch einiges mehr. tf