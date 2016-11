SSC feiert dritten Sieg in Serie

Hakenfelde. Die Spandauer pirschen sich nach und nach an die Tabellenspitze der 1. Abteilung der Landesliga heran. Am vergangenen Sonntag

gelang den Teutonen gegen Hohen Neuendorf mit 4:1 bereits der dritte Sieg in Serie. Christos Gatidis avancierte dabei mit einem Doppelpack zum Matchwinner. Die weiteren Treffer erzielten Jannik Stenzel und Heiko Pryzbilla.



Am kommenden Sonntag steht ein Heimspiel gegen den Tabellenzehnten FC Internationale auf dem Programm. Anstoß im Stadion Hakenfelde ist wie gewohnt um 14 Uhr.

