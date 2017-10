Teutonia nun Schlusslicht

Hakenfelde. Teutonia verlor das Derby in der Landesliga 1:4 (0:1) gegen den SC Gatow und ist nun Tabellenletzter. Kundmüller traf zum zwischenzeitlichen 1:1. Zuvor war der Sieg am vierten Spieltag gegen Hohen Neuendorf (Endstand 3:1) umgewertet worden. Teutonia soll einen nicht spielberechtigten Akteur eingesetzt haben, legte gegen das Urteil allerdings Einspruch ein.



Weiter geht es gleich mit dem nächsten Nachbarschaftsduell, am Sonntag um 10.45 Uhr am Ziegelhof beim FC Spandau 06.

