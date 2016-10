Paketzustellung durch DHL

Am 04.10.2016 erhielt ich von DHL eine Benachrichtigung per eMail das mein Paket mit der Nr. 200477852735 am 06.10. zugestellt werde. Ich wartete am Donnerstag vergebens auf den Zusteller. Am 07.10. kam eine Nachricht per eMail mit folgendem Inhalt "Ihre Sendung konnte nicht zugestellt werden und wird an die Postfiliale ausgeliefert. Die Sendung kann dort am 08.10. abgeholt werden. Die Uhrzeit entnehmen sie bitte der Benachrichtigung." Ich bekam aber bis heute keine Benachrichtigung. Auch wurde mir der Grund der Nichtzustellung nicht mitgeteilt.

Da ich nun annahm das die Filiale in der Cautiusstr. gemeint war wollte ich dort am Samstag mein Paket abholen. Leider war diese bis zu 04.10. 14 Uhr geschlossen.

Ich möchte noch bemerken das ich eine Woche vorher zwar kein Paket aber eine Benachrichtigung erhielt. Was ich aber nicht mehr beweisen kann, da ich die entsprechende eMail bereits gelöscht habe. Solche Vorgänge kann ich pro Jahr an einer Hand abzählen.

