Martin-Luther-Krankenhaus begleitet Schwerstkranke

Schmargendorf.

Unheilbar kranken widmet sich am Martin-Luther-Krankenhaus jetzt ein spezialisiertes Ärzteteam. Ihm geht es bei der Behandlung nicht nur darum, körperliche Beschwerden zu lindern. Man nimmt auch das seelische, geistige, spirituelle und soziale Wohlbefinden des Patienten in den Fokus. Hubert Mönnikes, der leitende Arzt der Klinik für Innere Medizin des zur Paul-Gerhardt Diakonie gehörenden Krankenhauses, wird die Palliativeinheit persönlich betreuen. Aus allen Disziplinen wirken Spezialisten unter seiner Regie zusammen – sowohl Ärzte als auch Psychoonkologen, Seelsorger, Physiotherapeuten, Pflegefachkräfte, Kunsttherapeuten und Sozialarbeiter. neun Patienten in den sechs Zimmern der neuen Einheit können das Angebot gleichzeitig nutzen.