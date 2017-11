Bildungsbörse in Café Atmosphäre mit jungen Vorbildern am 24.11.2017

Lieber Freunde von Transaidency,

Liebe Interessierte,



Ihr seid herzlich eingeladen zu unserer

Bildungsbörse im Café

In entspannter Atmosphäre könnt Ihr Euch über verschiedene Berufe, Ausbildungen und Studienfächer informieren, persönliche Kontakte zu Unternehmen, Ausbildungsbetrieben und Hochschulen knüpfen sowie Jobs, Praktikums- und Ausbildungsplätze finden.



Die Bezirksstadträtin Dr. Sandra Obermeyer, wird die Bildungsbörse mit einer Ansprache eröffnen.



Wann? Am 24.11.2017, 14 - 18 Uhr

Wo? Im Mädchen-Kultur-Treff Dünja, Jagowstraße 12, 10555 Berlin



(An dem Tag können auch junge Männer ins Dünja)



Welche Berufe/Unternehmen werden vertreten sein ?

Unser Ziel ist es Arbeitgeber mit potenziellen Bewerbern in Kontakt zu bringen.



u.a. Sind folgende Berufsbilder vertreten:Medizin, Gesundheit, Pflege, Handwerk, Einzelhandel und Verkauf, Ingeneurwesen, Elektrotechnik, Pharmazie,Hotellerie, Betriebswirtschaftslehre, Mathematik

Wir konnten bisher dafür diese Unternehmen gewinnen:Innung SHK, Jagowapotheke, Care4me Pflege, Komische Oper und die HWR



Weitere Arbeitgeber und Ausbildungsbetriebe melden Sich noch bei uns.



Veranstaltet wird das Ganze im Rahmen unseres Berufsorientierungsprojekts „Moabiter Möglichkeiten“, bei dem wir 18-27-jährige junge Menschen unterstützen, in der Berufswelt eigene Chancen zu verbessern und Fuß zu fassen.

Für weitere Informationen und Fragen stehe ich Euch gerne per Email oder telefonisch unter 0176-21638176 zur Verfügung.

Viele Grüße

Transaidency Team