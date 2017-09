Seminar Reisegewerbe von A – Z

Fr.: 17.11.2017 (17 bis 21 Uhr) und

Sa.: 18.11.2017 ( 9 bis 12 Uhr)

Veranstaltungsort: Jugendgästehaus am Hauptbahnhof, Berlin

Das Seminar behandelt folgende Themenkomplexe:- Anmeldung, Konzept, Formalien- Praxisaustausch, Kundensuche, Auftragsabwicklung- Grenzen des Reisegewerbes, Auslegung aus Sicht der Handwerkskammern- Neue Ideen zu Kundensuche und AuftragsanbahnungDas Seminar soll zwar auch auf individuelle Gewerbelösungen eingehen, der Schwerpunkt liegt aber auf der praktischen und kreativen Auslegung der Gewerbeordnung.Referent:Jonas Kuckuk, ReisegewerbetreibenderKosten Reisegewerbeseminar:BUH-Mitglieder185,00 € mit Übernachtung und Verpflegung150,00 € ohne Übernachtung mit VerpflegungNichtmitglieder235,00 € mit Übernachtung und Verpflegung205,00 € ohne Übernachtung mit VerpflegungKombipreis Reisegewerbe- und Buchhaltungsseminar zusammen:BUH-Mitglieder:340,00 € mit 2 Übernachtungen und Verpflegung250,00 € ohne Übernachtung mit VerpflegungNichtmitglieder:400,00 € mit 2 Übernachtungen und Verpflegung320,00 € ohne Übernachtung mit VerpflegungVollverpflegung ist im Preis enthalten,die Unterbringung ist in 2-Bett-Zimmern, Einzelzimmerzuschlag beträgt 30€/Nacht!Infos und Anmeldung bitte bis 01.10.2017, gern telefonisch, per E-Mail buero@buhev.de oder per Post!BUH e.V. Artilleriestr. 6, 27283 Verden - Tel.: 04231 / 95 666-79, Fax.: -81