Blumenkübel für den Hansaplatz

Hansaviertel.

Fünf große Blumenkübel aus Eternit, zunächst bepflanzt mit Winterhartem und Blumenzwiebeln für das Frühjahr, zieren seit Mitte November den Hansaplatz. Den Zuschuss vom Senat gab es bereits im Juni. Hinzu kamen Spenden von Nachbarn und ein eigener Betrag des Bürgervereins Hansaviertel. „Es hat über vier Monate gedauert, bis wir die Genehmigung zum Aufstellen vom Straßenbauamt erhalten haben“, so Ulrich Greiner vom Bürgerverein. Der Verein sucht jetzt Paten für die Pflege der Pflanzkübel. Interessenten melden sich im „Verein&Wein“ oder in der Apotheke am Hansaplatz.