Chor sucht weitere Sänger

Berlin: Bahnhofsmission am Hauptbahnhof Berlin |

Moabit.

Der Chor in der Bahnhofsmission im Berliner Hauptbahnhof sucht Mitwirkende, die Freude am Aufbau des Gesangensembles haben. Gemeinsam gesungen wird ab 14. Februar dienstags von 18 bis 19.30 Uhr in der Bahnhofsmission im ersten Obergeschoss des Hauptbahnhofs, Südseite. Das Repertoire des vom Kirchenmusiker Rainer König geleiteten Chors reicht von populären bis zu geistlichen Liedern. König, der auch Mitarbeiter des Bahnhofsmissionsprojekts „Mutmacher am Bahnhof“ ist, informiert ausführlicher über den Chor unter

22 60 58 05 oder

0163 91 54 67 88.