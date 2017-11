Eine musikalische Weihnachtsgeschichte

Wir Kinder vom Kleistpark verzaubern die Vorweihnachtszeit

Mit weihnachtlichen Liedern aus aller Welt lädt die multikulturelle Kindertruppe mit

Elena Marx und der Kleistpark Band am 09. und 10. Dezember 2017

zu drei Adventskonzerten in der Akademie der Künste.



Auch in diesem Jahr erklingen wieder weihnachtliche Songs aus aller Welt,

die Familien und Musikbegeisterte zwischen 0

und 99 Jahren auf Nikolaus-Besuch, Plätzchen-Backen und das Weihnachtsfest einstimmen.



Rund 50 Kita- und Grundschulkinder der Kita am Kleistpark und der Scharmützelsee-Grundschule in Schöneberg sowie Musikschüler der Leo Kestenberg Musikschule singen und tanzen in wechselnder Besetzung seit fast zehn Jahren

zweimal im Jahr auf Berliner Bühnen. Begleitet wird das multinationale Kinderensemble dabei vor, hinter und auf der Bühne von der Musikpädagogin und künstlerischen

Leiterin Elena Marx, die das Projekt ins Leben gerufen hat, und der Kleistpark Band.

Konzertdaten Samstag, 09. Dezember 2017, 16 Uhr

Sonntag, 10. Dezember 2017, 11 und 16 Uhr



Akademie der Künste

Hanseatenweg 10, 10557 Berlin

Tickets



Karten kosten 10 Euro für Kinder und 13 Euro für Erwachsene.

karten@wirkindervomkleistpark.de