Eine verrückte Familie

Ein Wirbel aus Sketchen, Spezialeffekten und Katastrophen – ganz ohne Worte: Das ist „Semianyki“, die Familie – clowneskes Theater aus St. Petersburg, rabaukig, tragisch, melancholisch und unsagbar komisch. Vom 7. Februar bis 25. Februar ist Semianyki zu Gast im Tipi am Kanzleramt an der Großen Querallee. Die Show ist ab zehn Jahren empfohlen, Karten von 24,50 bis 34,50 Euro, ermäßigt 12,50 Euro gibt es unter39 06 65 50 und tickets@tipi-am-kanzleramt.de . Der Vorverkauf findet statt montags bis freitags, 12 bis 18.30 Uhr, am Wochenende und an Feiertagen, 15 bis 17.30 Uhr.