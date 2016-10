Filmemacher aus Moabit

Berlin: Afrika-Haus Berlin |

Moabit . In Moabit leben viele Filmemacher. Das hat die Initiative „Kino für Moabit“ gemeinsam mit der Filmemacherin Susanne Elgeti herausgefunden. Am 6. Oktober, 19.30 Uhr, zeigt das Afrika Haus, Bochumer Straße 25, „Zwischen zwei Welten“ von Bettina Haasen. Die Regisseurin ist selbst anwesend. Weiterer Gast ist der Kameramann Marcus Winterbauer. Der Eintritt ist frei. Am 13. Oktober endet die Auftaktreihe mit Kurzfilmen des „Instituts 21“ der Regisseure Rolf Teigler und Marc Ottiker. KEN