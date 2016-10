Flucht und Migration im Comic

Berlin: DJO-Deutscher Regenbogen |

Moabit.

Unter dem Titel „flucht.punkte“ stellen Jugendliche aus Berlin zum ersten Mal ihre Comic-Strips zu verschiedenen Aspekten von Flucht und Migration aus. Entstanden sind die Bildergeschichten von Jungen und Mädchen mit und ohne Migrationshintergrund sowie von jungen Flüchtlingen während einer Medienakademie des Verbandes der russischsprachigen Jugend in Deutschland, Jun-Ost, und des Jugendbundes „Deutsche Jugend des Ostens“ (DJO) – Deutscher Regenbogen. Angeleitet wurden die Jugendlichen vom Künstler Zhenya Khlebnikov. Gezeigt wird die Comic-Schau beim Jugendbund in der Elberfelder Straße 18. Wer die Ausstellung besuchen will, kann unter fabia@meinungsmacher.in einen Termin vereinbaren.