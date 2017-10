Goldis singen Oldies

Berlin: Gymnasium Tiergarten |

Hansaviertel. Der Frauenchor „Goldis“, rund 25 quicklebendige Damen mit einem Hang zur leichten Muse, haben gemeinsam mit ihrem Chorleiter Michael Seilkopf alte Melodien zu neuem Leben erweckt. Am 15. Oktober um 15 Uhr singt das Ensemble in der Aula des Gymnasiums Tiergarten, Altonaer Straße 26, deutsche „Wirtschaftswunder“-Schlager der 50er-Jahre. Der Chor wird von Klavier, Schlagzeug und Saxophon begleitet. Der Eintritt kostet zehn, ermäßigt sechs Euro. Karten können unter 83 22 07 86 reserviert werden. Wer bei den „Goldis“ mittun will, kann einmal bei einer Probe vorbeischauen: immer freitags, außer in den Ferien, von 15.30 bis 18 Uhr im Gemeindehaus der Heilig-Geist-Gemeinde, Perleberger Straße 36. Interessierte können sich unter obengenannter Telefonnummer beim Chorleiter anmelden. KEN