Romantisches Rauschen

Hansaviertel.

Das Vokalensemble „Acanto“ unter Leitung von Natliya Chaplygina präsentiert sein neuestes Programm „Rauschen“ in einem Konzert am 7. Oktober um 17 Uhr in der Kaiser-Friedrich-Gedächtniskirche, Händelallee 20-22. Es erklingen Werke romantischer Chormusik von Fanny Hensel, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Edward Elgar, Pjotr Iljitsch Rschaikowski, Max Reger, Camille Saint-Saëns, Franz Liszt und Jean Sibelius. Der Eintritt kostet zehn Euro. Reservierung per E-Mail reservieren@acanto-berlin.de