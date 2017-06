The Tap Pack lassen’s krachen: Step-Tanz-Sturm aus Down Under im Tipi

Tiergarten. Energiegeladen und explosiv: Fünf australische Step-Tänzer namens The Tap Pack präsentieren im Tipi am Kanzleramt kraftvolle Choreographien mit den großen Gesangsklassikern von gestern bis übermorgen.

Furiose Step-Einlagen

Möchten Sie Karten für den 22. Juni gewinnen?

Inspiriert vom legendären „Rat Pack“, Frank Sinatra, Dean Martin und Sammy Davis Jr., knüpfen sie am lässigen Sex-Appeal der amerikanischen Idole an. The Tap Pack sind Sean Mulligan, Ben Brown, Jesse Rasmussen, Tom Egan and Jordan Pollard.Mit furiosen Step-Einlagen, Songs von Bublé bis Beyoncé und von Sinatra bis Ed Sheeran singen, tanzen und entertainen sie eine göttlich glitzernde Nacht lang auf allerhöchstem Niveau.Für ihre hoch energetische Song-and-Dance-Show verwandeln sie die Bühne im Tipi in einen Music-Club und laden ein zu einem Abend frischer Interpretationen cooler Klassiker, präsentiert mit dieser ganz speziellen Prise „Down Under“.div class="docTextServiceText">Die Music-Show "The Tap Pack Live from Australia" ist bis 30. Juli zu erleben im Tipi am Kanzleramt, Große Querallee. Shows sind Di-Sa um 20 Uhr, So um 19 Uhr. Karten gibt es unter390 665 50 und tickets@tipi-am-kanzleramt.de Unter allen Teilnehmern werden dreimal zwei Karten verlost.