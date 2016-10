Ausflug in den Bundestag

Reinickendorf.

Wer sich schon immer mal im Bundestag umsehen wollte, hat am 31. Oktober die Gelegenheit dazu. Der Reinickendorfer CDU-Bundestagsabgeordnete Frank Steffel lädt zum Besuch des Plenarsaals und der Reichstagskuppel ein. Anschließend steht er für Fragen seiner Gäste zur Verfügung, ein Imbiss im Bundestag rundet den Ausflug ab. Dauer: 12 bis circa 15 Uhr. Interessierte melden sich bis spätestens 17. Oktober an, unter22 77 25 00 oder per E-Mail an frank.steffel@bundestag.de . Die Plätze sind begrenzt.