Bundesregierung lädt zum Tag der offenen Tür

Mitte.

Das Bundeskanzleramt, das Presse- und Informationsamt und die Bundesministerien öffnen am 26. und 27. August um 10 Uhr ihre Pforten zum "Tag der offenen Tür der Bundesregierung", um Einblick in die Arbeit der Behörde und Antworten auf politische Fragen zu vermitteln. Ein abwechslungsreiches Programm mit Ausstellungen, Bühnentalks, Live-Bands und Quiz erwartet die Gäste. Auf der Bühne am Reichstagufer werden neben Nachwuchskünstlern auch namenhafte Musiker wie 2raumwohnung (Sonnabend, 17 Uhr) und Max Giesinger (Sonntag, 12.30 Uhr) zu sehen sein. Für das leibliche Wohl ist mit einem „Start-up Food Market“ gesorgt. Das genaue Programm steht hier: http://asurl.de/13h8