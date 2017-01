Berlin: Erlöserkirche |

Moabit. Das Team von „Laib und Seele“, einer Aktion des Vereins Berliner Tafel, der Kirchen und des RBB, gibt am 19. Januar in der Erlöserkirche Moabit, Wikingerufer 9, gegen einen Obolus von einem Euro Lebensmittel an Hartz- IV-Empfänger und andere Bedürftige aus. Die Vergabe der Nummern beginnt um 12.10 Uhr, die Ausgabe um 12.30 Uhr. KEN