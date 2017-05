Mobile Toilette für Obdachlose

Berlin: Hansaplatz |

Hansaviertel.

Die Bündnisgrünen in der Bezirksverordnetenversammlung (BVV) Mitte wollen die Obdachlosen am Hansaplatz nicht aus den Augen verlieren. Jüngst wurde ihr Antrag angenommen, das Bezirksamt prüfen zu lassen, wie auf dem Parkplatz hinter der St.Laurentius-Kirche an der Klopstockstraße ein Dixi-Klo für zunächst ein Jahr aufgestellt werden kann. Das muss in Absprache mit der Kirchengemeinde geschehen. Darüber hinaus ist der Denkmalschutz für das Flächendenkmal Hansaviertel zu beachten.