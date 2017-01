Schminktipps für Krebspatientinnen: Kostenloses Kosmetikseminar

Mitte. Die gemeinnützige Gesellschaft DKMS Life bietet am 23. Januar um 14.30 Uhr in der Charité wieder ein kostenfreies Kosmetikseminar für Krebspatientinnen an.

Professionelle Kosmetikerinnen zeigen den betroffenen Frauen, wie sie die äußerlichen Folgen der Krebstherapie kaschieren können: von der Reinigung und Pflege der oft sehr empfindlichen Haut, dem Auftragen der Grundierung und natürlichen Nachzeichnen der ausgefallenen Augenbrauen und Wimpern bis hin zum Abdecken von Hautflecken, die aufgrund der Bestrahlung entstanden sind. Darüber hinaus werden die Frauen zum Thema Tücher und Kopfschmuck beraten.Das zweistündige Mitmachseminar „look good, feel better“ ist auf zehn Teilnehmerinnen begrenzt. Information und Anmeldung in der Onkologie-Poliklinik der Charité Mitte unter450 61 30 46. Weitere Termine und Informationen sowie Schminktipps unter www.dkms-life.de