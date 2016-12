Rundum Fit - für alle ab 50

Mitmachen, Energie tanken und sich mit Spaß gemeinsam bewegen

Rundum Fit richtet sich an alle über 50, die Lust haben, sich mit anderen zusammen zu bewegen. Es erwartet Sie spielerisches Training mit und ohne Ball, einfaches Workout und Fitnessübungen für Jedermann und -frau. Ohne Voranmeldung und ohne Vorkenntnisse. Jede/r ist willkommen!



Mohammed leitet immer donnerstags von 14:30 - 16 Uhr die offene Gruppe.

Treffpunkt ist an der Sport- und Ruderhalle im Poststadion, Lehrter Str. 59, 10557 Berlin



Kontakt

bwgt e.V.

T 030 789 58 550

info@bwgt.org

Was gibt es sonst noch für Bewegungsangebote im Kiez? KiezSportLotsin Susanne Bürger kann Ihnen Informationen über Sport- und Bewegungsangebote in Moabit und Gesundbrunnen geben. Entweder Sie besuchen Frau Bürger in der "Sportsprechstunde" (Freitag, 16-18 Uhr StadtschlossTreff, Moabit. Montag, 17-19 Uhr, TimeOut, Gesundbrunnen). Oder Sie wenden sich per E-Mail oder telefonisch an sie.

Das Angebot ist kostenlos. Es wird gefördert vom Bezirk Mitte und vom Quartiersmanagement Brunnenviertel-Brunnenstraße und Soldiner Straße.



Susanne Bürger

T: 0157 33 28 13 28

buerger@bwgt.org