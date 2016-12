Wintersport im Zollpackhof

Berlin: Zollpackhof |

Moabit.

Im Biergarten des Zollpackhofs, Elisabeth-Abegg-Straße 1, erwartet Gäste bis 15. Februar eine Winterlandschaft. Neben einem Glühweinstand laden die Eisstockbahnen zum Verweilen ein. Auch Ungeübte können sich mit dieser alpenländischen Traditionssportart vertraut machen. Eine ausführliche Einweisung erhalten Neugierige und Spieler vor Ort. Geöffnet ist täglich ab 17 Uhr, sonntags schon zwei Stunden eher. 45 Minuten kosten zehn, an Sonn- und Feiertagen 15 Euro. Reservierungen per E-Mail an eisstockbahn@zollpackhof.de oder unter

33 09 97 20.