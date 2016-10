Ausstellung zum neuen Gartenfeld

Berlin: Belgienhalle |

Siemensstadt. Eine Ausstellung informiert am 10. November zum städtebaulichen Werkstattverfahren "Das neue Gartenfeld". Das gut 60 Hektar große, bislang rein gewerblich genutzte Gelände westlich der Gartenfelder Straße soll in den nächsten Jahren städtebaulich aufgewertet werden. Geplant ist dort ein gemischt genutztes Stadtquartier für Wohnen und Arbeiten mit sozialer Infrastruktur und lokaler Nahversorgung. Das Werkstattverfahren zu den Entwürfen der fünf beauftragten Architekturbüros fand im Frühjahr und Sommer statt. Jetzt werden die Ergebnisse öffentlich präsentiert und zwar ab 17 Uhr in der Belgienhalle an der Gartenfelder Straße 28. Derzeit läuft noch das Bauleitplanungsverfahren für das Gelände. uk