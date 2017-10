Berufswahl mit Mama: Messe zeigt Eltern und Schülern Wege

Haselhorst. Wenn es um die berufliche Zukunft geht, sollten junge Menschen möglichst ganz auf ihre eigene Entscheidung vertrauen. Bei der Suche können Eltern ihre Kinder aber gern begleiten.

Weitere Informationen unter www.parentum.de .

Der parentum-Eltern+Schü-lertag für die Berufswahl am 14. Oktober im Oberstufenzentrum TIEM, Goldbeckweg 8 in Spandau, bietet dazu von 10 bis 14 Uhr Gelegenheit. 36 regionale und überregionale Aussteller haben sich angemeldet, beispielsweise BMW Group, Siemens, Deutsche Bahn, Bayer, Vattenfall, das Evangelische Johannesstift, die Oberhavel Kliniken oder die Euro Akademie. Für Studieninteressierte stehen unter anderem die TH Brandenburg und die EBC Hochschule zur Verfügung. In Vorträgen präsentieren Personalverantwortliche wertvolle Tipps dazu, worauf es bei der Bewerbungsmappe und im Vorstellungsgespräch ankommt, wie die perfekte Online-Bewerbung aussieht und wie Jugendliche die Hürde Einstellungstest meistern können. Der Eintritt ist frei.